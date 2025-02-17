鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至11.34元，預估目標價為270元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.43元下修至11.34元，其中最高估值13.83元，最低估值11.22元，預估目標價為270元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.83(13.83)
|17.41
|23.78
|最低值
|11.22(11.22)
|13.05
|15.5
|平均值
|11.72(11.75)
|15.08
|18.46
|中位數
|11.34(11.43)
|14.93
|18.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|40,110,000
|52,287,100
|64,197,780
|最低值
|38,556,000
|41,420,000
|48,546,000
|平均值
|38,952,850
|45,276,200
|52,743,680
|中位數
|38,924,700
|44,942,520
|50,227,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.25
|8.86
|5.41
|3.82
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,043,950
|32,785,064
|26,607,474
|23,398,323
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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