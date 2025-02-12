【量大強漲股整理】CPO股走勢分歧，後市如何解讀，告訴你!!!

鉅亨研報 2025-02-12 18:09

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 26.33 億元，投信賣超 35.2 億元，自營商賣超 0.62 億元，三大法人合計賣超 9.49 億元 ，其中，外資、投信皆由買轉賣，自營商則連賣三日

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美股在鮑爾對利率政策的謹慎言論影響下呈現漲跌互見，鮑爾在參議院銀行委員會作證時表示，聯準會無需急於放鬆貨幣政策，但市場對美國關稅政策與全球貿易戰可能升級的擔憂仍在，道瓊工業指數終場上漲 0.28%，而那斯達克指數和費城半導體指數則分別下跌 0.36% 和 0.05%，指標股方面，(AAPL-US)蘋果股價上漲 2.18%，(TSLA-US)特斯拉則大跌 6%，(INTC-US)英特爾表現亮眼，上漲 6%，鮑爾形容美國經濟整體強勁，勞動市場穩健，並指出通膨正在下降，但仍高於聯準會的 2% 目標水準，市場正密切關注本週三即將公布的最新消費者物價指數（CPI）報告，以進一步了解經濟前景，加權指數今日開高震盪走低，終場下跌 94.3 點，收在 23289.75 點，成交量微增至 3699.5 億，雖然今日台股呈現震盪回檔，不過上升趨勢未改變，(2330-TW)台積電、(2317-TW)鴻海及 (2454-TW) 聯發科等權值股表現疲弱，矽光子概念股出現回檔，不過，中小型股受到題材支撐而表現活躍，部分個股明顯上漲，機器人概念股表現強勁，包括 (4583-TW) 台灣精銳、(3019-TW)亞光、(2049-TW)上銀盤中均有不錯漲幅，市場對美國總統川普近期採取的關稅行動，以及聯準會主席鮑爾無需急於調整利率的言論持觀望態度，本週市場焦點包括台積電美國董事會、美國 CPI 數據以及 MSCI 季度調整結果，MSCI 宣布季度調整，台股短線上進入區間震盪，台股基本面無虞，上市櫃 1 月營收達 3.74 兆元 創歷年同期新高，選股重於選市。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 0.9%，收在 1100 元，隨著美國總統川普可能以關稅作為手段，要求台積電將更多先進製程產線移至美國，台積電本周將首度在亞利桑那州召開董事會，這次會議引發各界關注，因台積電必須在美台之間的微妙政治平衡中做出抉擇，同時維護企業長期發展利益，據《英國金融時報》報導，為應對可能的關稅壓力，台積電正在評估多項選擇，包括加速亞利桑那州晶圓廠的先進製程規劃、建立美國的先進封裝產能、承諾擴大投資規模透過追加對美國製造的投資，以說服美國政府取消對進口晶片課徵關稅的計劃；(2317-TW) 鴻海，下跌 1.12%，收在 177 元，鴻海公布 2025 年 1 月合併營收為 5,387 億元，雖因農曆年長假縮短工作天數，導致月減 17.74%，但仍創下歷年同期次高，較去年同期成長 3.16%，受惠於輝達 GB200 AI 伺服器的強勁拉貨需求，鴻海對本季營運展望更加樂觀，預期將呈現較去年同期「強勁成長」，並且有望超越過去五年同期的平均水準，展現其在 AI 產業中的競爭力與成長潛力；(2454-TW) 聯發科，下跌 1.66%，收在 1485 元，IC 設計大廠聯發科宣布 2025 年 1 月合併營收達 511.44 億元，不僅重返 500 億元整數關卡，更創下近 28 個月以來新高。儘管受到農曆新年長假影響，工作天數減少，聯發科仍逆勢繳出月增 22.7％、年增 14.9％的亮眼成績，展現強勁成長動能，法說會中，聯發科管理層表示，智慧手機業務受益於中國大陸政府的補貼政策，帶動需求回升，此外，因應全球貿易關稅的不確定性，部分客戶加速對電視、WiFi 設備、平板電腦及 Chromebook 的拉貨需求，綜合上述因素，公司預期第一季營收表現將優於以往季節性趨勢，為全年成長奠定良好基礎。

3019-TW) 亞光，上漲 2.59%，收在 198 元，光學大廠亞光，公司公布 1 月營收達 18.3 億元，雖較上月減少 15%，但同比增長 22%，創下歷年同期新高紀錄，展現穩健成長動能，今年全球市場對數位相機與車載應用的需求持續強勁，公司將積極搶占特殊車載鏡頭與 Meta Lens 的商機。同時，亞光在機器人領

(2049-TW) 上銀，盤中再創波段新高! 來到在 363 元大關，被大摩【納入百大機器人股】，上銀集團深耕機器人領域多年，並持續為美系機器狗製造商提供關鍵零組件，如機器狗腿部的核心部件滾珠螺桿等，上銀透露，目前正與多家美系及日系機器人大廠進行合作洽談，預計將由上銀供應包括諧波減速機、滾珠螺桿等多項機器人關鍵零組件。此次合作洽談顯示上銀在高精密機械零組件的技術實力備受全球領先機器人大廠的認可，並為其在機器人市場的布局帶來新一輪成長動能。

CPO 股 (3450-TW 聯鈞)，再創波段新高，(4979-TW) 華星光，打入跌停，如何解讀? 果真大漲? 誰最有潛力?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師