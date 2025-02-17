證券商借券保證數位化 元大銀行率先開辦

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-17 12:38

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證交所與財金公司首次合作，由證交所結合區塊鏈的數位化服務，在金融區塊鏈平台推出有價證券借貸銀行保證，並匯集 18 家證券商與 14 家銀行參與，元大銀行於今 (17) 日率先正式開辦。

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元大銀行針對 ESG 永續減碳，積極推動無紙化作業，透過本次的數位化轉型，將可提高作業流程的無紙化，並可減少過去須親自派員赴證交所交付銀行保證函正本等瑣碎流程，透過線上一鍵審核機制，有效提升工作效率；且透過財金公司的區塊鏈加密特性，提高資訊安全保障，避免紙本被竄改及遺失的風險。

元大銀行表示，發揮永續影響力是金融業企業社會責任很重要的一部分，在推廣金融服務為股東創造利潤的同時，也格外重視 ESG 領域的發展，所以不只為了獲利，對永續推廣更該盡心盡力。