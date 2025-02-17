勇鷹高教機墜海事故 漢翔3點正式說明

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-17 14:56

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對於勇鷹 1130 機意外墜海事件，漢翔 (2634-TW) 今 (17) 日發出三點正式說明，強調事件肇因由空軍主導，現全力配合辦理，不做任何評論。

事故發生後，漢翔股價今日跌幅 3.41% 反映，在航運族群中表現較弱勢。

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漢翔指出，岡山發動機廠生產線的 Nadcap 認證過期，查核雖有缺失，但均已實質改正，未影響漢翔對美歐發動機大廠出貨，與本次勇鷹 1130 機事件無關，更非台中派處的主管不熟悉岡山廠製程所致。

其次，勇鷹高教機後勤維保合約形式與 IDF、F-16、幻象 2000 等三型機不同，金額計算方式也不同，若採相同方式計算機隊維持費用，則勇鷹高教機均低於三型主力戰機。

第三，每一項產品於交貨前均配合客戶依規範完成品質檢驗，不可能因趕工而忽略任何步驟或放寬標準，所指「零件公差、材料強度、機件設備穩定性」等問題，並未發生。