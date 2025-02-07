search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

春節效應元月交易天數少 元大金賺26億元EPS 0.2元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-07 17:44

cover image of news article
春節效應元月交易天數少 元大金賺26億元EPS 0.2元。(鉅亨網資料照)

元大金 (2885-TW) 今 (7) 日公布 2025 年元月自結財報，單月稅後純益 26.06 億元，年減 7.92%，每股稅後純益 (EPS) 0.2 元。

2025 年 1 月台股交易天數僅 15 天，元大證券稅後純益為 12.8 億元，年減 6.3%，經紀手收仍為主要獲利來源。


元大銀行 1 月迎來開門紅，在財管手收挹注下 ，稅後純益為 9.3 億元，年減 12.68%。

元大人壽 1 月新契約保費收入大幅成長，致保單相關成本增加，但由於經常性收益穩定成長，使本月產生稅後純益 0.19 億元。

另 2 家子公司獲利依舊維持雙位數的強勁成長，元大投信 1 月稅後純益 3.71 億元，年增 39.47%；元大期貨 1 月稅後純益 2.05 億元，年增 26.54%。

由於今年農曆春節較往年來得早，台股休市期間都落在 1 月，致使金控整體獲利略遜於去年同期，不過，2 月交易天數將較去年同期增加，證券、銀行業績可望進一步提升。

文章標籤

元大金稅後純益EPS元大證券元大銀行

相關行情

台股首頁我要存股
元大金35.1-1.13%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.81
加權指數法興(購) 槓桿10.46
加權指數法興(售) 槓桿7.96
加權指數法興(售) 槓桿8.58

延伸閱讀


Empty