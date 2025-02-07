春節效應元月交易天數少 元大金賺26億元EPS 0.2元

元大金 ( 2885-TW ) 今 (7) 日公布 2025 年元月自結財報，單月稅後純益 26.06 億元，年減 7.92%，每股稅後純益 (EPS) 0.2 元。

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元大銀行 1 月迎來開門紅，在財管手收挹注下 ，稅後純益為 9.3 億元，年減 12.68%。

元大人壽 1 月新契約保費收入大幅成長，致保單相關成本增加，但由於經常性收益穩定成長，使本月產生稅後純益 0.19 億元。