鉅亨速報 - Factset 最新調查：天鈺(4961-TW)目標價調降至270元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 12:10
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對天鈺(4961-TW)提出目標價估值：中位數由280元下修至270元，調降幅度3.57%。其中最高估值330元，最低估值249元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予天鈺(4961-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立1位、保守悲觀0位。
天鈺(4961-TW)今(17日)收盤價為233元。近5日股價上漲0.87%，相關半導體業近5日下跌4.37%，集中市場加權指數下跌1.39%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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