search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：天鈺(4961-TW)目標價調降至270元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 12:10


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對天鈺(4961-TW)提出目標價估值：中位數由280元下修至270元，調降幅度3.57%。其中最高估值330元，最低估值249元。

綜合評級 - 共有5位分析師給予天鈺(4961-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立1位、保守悲觀0位。

天鈺(4961-TW)今(17日)收盤價為233元。近5日股價上漲0.87%，相關半導體業近5日下跌4.37%，集中市場加權指數下跌1.39%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23510.681.55%
天鈺233.50.21%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.72
加權指數法興(購) 槓桿9.61
加權指數法興(售) 槓桿7.73
加權指數法興(售) 槓桿8.61

鉅亨贏指標

了解更多

#極短線強勢

中弱短強
天鈺

90.91%

勝率

延伸閱讀


Empty