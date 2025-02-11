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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至11.43元，預估目標價為265元

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.77元下修至11.43元，其中最高估值13.83元，最低估值11.22元，預估目標價為265元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.83(13.83)17.4123.78
最低值11.22(11.22)13.0515.5
平均值11.78(11.85)15.0218.23
中位數11.43(11.77)14.917.81

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值40,110,00052,287,10064,197,780
最低值38,556,00041,420,00048,347,000
平均值38,953,27045,002,98051,931,900
中位數38,877,85044,216,52049,189,460

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.258.865.413.82
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,043,95032,785,06426,607,47423,398,323

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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