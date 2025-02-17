喊進加碼9檔陸股！大摩：DeepSeek分化AI發展之路 邊緣設備市場下半年有望復甦

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-17 08:40

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華爾街投行摩根士丹利 (下稱大摩) 摩根士丹利(MS-US) 上周三 (12 日) 表示，指出人工智慧市場正在走向分化，在中國與香港股市建議投資人增持騰訊、美圖、小米、工業富聯、聯想集團、萬國數據、樂鑫科技、世紀互聯及塗鴉智慧共 9 檔股票。

大摩在最新研究報告《DeepSeek-Al Bifurcation》中寫道：「DeepSeek 如今已成為一件大事，正改變人們對 AI 經濟結構的認知。AI 市場似乎日益分化，一方面，對於那些願意花大價錢爭當行業第一的機構來說，AI 仍是高端領域，但對其他參與者而言，AI 只是成本中心，所有都想要更廉價的產品。」

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大摩指出，自 2 月初以來起，AI 市場在中國的應用範圍不斷擴大，DeepSeek 迅速融入眾多企業和行業，電信和資料中心採用了這些新技術，汽車、金融等行業的多家大型企業也紛紛跟進。由於成本極低且能在 PC 和智慧手機上下載簡化版模型，普通消費者對其接受速度也在加快。

大摩認為，當前價值正從 AI 基礎設施向產品和服務及工作流程層面轉移。邊緣 AI 和軟體成為近期的明顯受益者。在高端 AI 市場，超級計算機仍是區分企業競爭力的關鍵，AI 在未來十年逐步取代傳統勞動力的趨勢仍在延續，當然這背後離不開晶片的支援，且相關投入巨大。

至於低成本 AI 市場，由於競爭使得成本趨近於零，消費者是主要受益者。在大多數消費市場，預計會出現三種情況：高端理想型產品、最低成本的大眾型產品，以及超大規模雲服務提供者提供的免費人工智慧服務，以吸引使用者更長時間停留在其平台上。

報告還說，在中國，DeepSeek 促使企業層面的雲端伺服器快速採用大語言模型 (LLM)，用於本地業務。由於價格低廉，大多數中國銀行和資產管理公司據悉都在採用 DeepSeek，例如比亞迪將 DeepSeek 融入電動汽車駕駛輔助系統 DiPilot，這使得比亞迪市值升至歷史新高。DeepSeek 驗證中國創新 2.0 的成功，開啟了由年輕一代企業家引領本土技術創新的新時代。

在股票投資方面的影響尚，大摩指出，今年來，對領先的 AI 股票給出有差異化的看多觀點變得困難，且投資時機難以把握，但在 AI 領域之外，有不少成功的投資案例，在 DeepSeek 帶來的新發展格局下，這些投資仍有望持續獲利。 中國科技股估值較低，未來仍有上漲空間，DeepSeek 可能為邊緣 AI、中國軟體、數據中心和雲端服務業者帶來新的發展機遇。

大摩認為，中國傳統科技業（包括電動車和智慧手機供應鏈）呈現出明顯超越雲端 AI 領域的趨勢，這可能是因為市場預期 DeepSeek 會加速邊緣 AI 設備的商業化進程。與 DeepSeek 相關的股票表現顯著優於整個科技股，也超過自身的歷史平均水準，而部分供應鏈相關股票，如收發器企業，則因關稅不確定性和 GB200 標準延遲實施而面臨下行壓力。

報告最後指出，DeepSeek 推動 AI 受益企業股價表現的分化，但最終的市場贏家將是能快速擴大規模，將新技術突破商業化的公司。