香港證監會 部署2025年重點工作
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 15:30
香港證監會主席黃天祐上周五（14 日）部署了 2025 年重點工作，包括強化市場結構、推動人民幣國際化、動態調整監管框架等。
第一、強化市場結構，豐富上市公司層次與行業多樣性。
香港資本市場的競爭力不僅取決於大型企業、龍頭企業 IPO，更需要豐富市場的層次和行業多樣性。香港證監會將致力於吸引不同規模的企業上市，完善從上游到下游的行業覆蓋。
據《上海證券報》報導，黃天祐說，多元化市場結構將有助於提高市場吸引力，滿足不同風險偏好的投資者需求，增加港股市場的活躍度。
香港在人民幣國際化進程中具有獨特的優勢和重要使命。香港證監會正在積極推動香港成為人民幣離岸中心，通過滬港通、深港通等機制逐步實現南向交易用人民幣結算。
香港證監會將與大陸監管部門緊密合作，推動更多以人民幣計價的金融商品在香港市場落地。
第三、動態調整監管框架，保護投資者與提升市場競爭力。
香港證監會將繼續堅持市場主導的監管模式，持續採取反詐騙宣傳、加強企業管治等措施，保護投資者權益；將繼續優化交易成本，與港交所保持密切合作，進一步減少 IPO 審批時間，提高市場效率，將有助於提升香港資本市場的競爭力。
「根據市場變化動態調整監管策略，有利於促進香港資本市場實現長期、健康發展。」黃天祐說。
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