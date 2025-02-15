盤中速報 - Juventus Fan Token大漲97.33%，報2.07美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 16:05
Juventus Fan Token(JUV)在過去 24 小時內漲幅超過97.33%，最新價格2.07美元，總成交量達0.71億美元，總市值0.17億美元，目前市值排名第 217 名。
近 1 日最高價：3.86美元，近 1 日最低價：1.03美元，流通供給量：8,104,260。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+96.70%
- 近 1 月：+33.57%
- 近 3 月：+30.16%
- 近 6 月：+33.65%
- 今年以來：+30.24%
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