盤中速報 - MANTRA大漲37.95%，報7.72美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 16:05
MANTRA(OM)在過去 24 小時內漲幅超過37.95%，最新價格7.72美元，總成交量達2.31億美元，總市值74.77億美元，目前市值排名第 16 名。
近 1 日最高價：8.2美元，近 1 日最低價：5.4美元，流通供給量：972,026,548。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+20.88%
- 近 1 月：+82.04%
- 近 3 月：+188.39%
- 近 6 月：+653.82%
- 今年以來：+87.45%
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