〈熱門股〉被忽視的機器人概念股 和大彈近17%寫7個月新高價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-15 10:20

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外資摩根士丹利 (大摩) 近日發布一份人形機器人百強名單 (The Humanoid 100)，一向被視為電動車供應鏈的和大 (1536-TW) 赫然在列，激勵本周股價強彈，周漲幅近 17%，周線連 2 紅，股價也再度站穩 70 元上價位，並創去年 7 月中旬以來新高。

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大摩認為，和大原本就是特斯拉主要供應商之一，隨著特斯拉開始發展人形機器人，有望藉此快速切入此龐大市場商機。

和大董事長沈國榮日前指出，傳產業者近二年真的是非常辛苦，但已度過最困難的時代，今年起將邁向更大發展，除了將切入半導體封裝版圖，也將拓展機器人市場。

沈國榮強調，依目前的設備「完全有能力」切入人形機器人版圖，目前產能規劃可因應 80 億元營收的各業務總出貨所需，而嘉義新廠正如火如荼建置中。