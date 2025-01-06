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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至0.07元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.08元下修至0.07元，其中最高估值0.58元，最低估值-0.14元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.58(0.58)3.945.023.66
最低值-0.14(-0.14)1.522.082.15
平均值0.08(0.08)2.353.372.91
中位數0.07(0.08)2.213.462.91

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值44.54億57.35億57.88億56.70億
最低值40.41億45.87億51.60億56.70億
平均值42.78億50.62億55.24億56.70億
中位數43.14億49.68億55.74億56.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-4.65-0.615.780.78
營業收入26.17億65.56億87.54億45.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAR

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