鉅亨速報 - Factset 最新調查：Service Corp. International(SCI-US)EPS預估下修至3.85元，預估目標價為92.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:17
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Service Corp. International(SCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.93元下修至3.85元，其中最高估值3.94元，最低估值3.8元，預估目標價為92.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.94(3.97)
|4.35
|4.83
|最低值
|3.8(3.9)
|4.2
|4.83
|平均值
|3.87(3.93)
|4.27
|4.83
|中位數
|3.85(3.93)
|4.23
|4.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43.54億
|45.11億
|46.51億
|最低值
|42.41億
|44.11億
|46.51億
|平均值
|43.02億
|44.49億
|46.51億
|中位數
|43.03億
|44.21億
|46.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.88
|4.72
|3.53
|3.53
|3.53
|營業收入
|35.12億
|41.43億
|41.09億
|41.00億
|41.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Service Corp. International(SCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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