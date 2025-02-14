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鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至3.57元，預估目標價為62.20元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:17


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.71元下修至3.57元，其中最高估值5.24元，最低估值1.39元，預估目標價為62.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.24(5.24)6.46.42
最低值1.39(1.39)3.173.63
平均值3.54(3.57)4.575.13
中位數3.57(3.71)4.75.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值528.05億560.07億598.78億
最低值476.80億496.20億502.69億
平均值505.03億522.51億555.92億
中位數502.63億521.57億561.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.2719.078.024.282.42
營業收入489.82億666.57億655.91億590.25億533.04億

詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPKX

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