鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至3.57元，預估目標價為62.20元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:17
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.71元下修至3.57元，其中最高估值5.24元，最低估值1.39元，預估目標價為62.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.24(5.24)
|6.4
|6.42
|最低值
|1.39(1.39)
|3.17
|3.63
|平均值
|3.54(3.57)
|4.57
|5.13
|中位數
|3.57(3.71)
|4.7
|5.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|528.05億
|560.07億
|598.78億
|最低值
|476.80億
|496.20億
|502.69億
|平均值
|505.03億
|522.51億
|555.92億
|中位數
|502.63億
|521.57億
|561.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.27
|19.07
|8.02
|4.28
|2.42
|營業收入
|489.82億
|666.57億
|655.91億
|590.25億
|533.04億
詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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