鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股PKX-US的目標價調降至64.33元，幅度約3.2%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)提出目標價估值：中位數由66.46元下修至64.33元，調降幅度3.2%。其中最高估值126.1元，最低估值38.34元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予浦項鋼鐵控股評價：積極樂觀15位、保持中立3位、保守悲觀3位。
浦項鋼鐵控股今(7日)收盤價為41.93元。近5日股價下跌3.2%，標普指數上漲0.2%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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