鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估下修至2.61元，預估目標價為40.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.65元下修至2.61元，其中最高估值2.95元，最低估值2.47元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.95(2.95)
|5
|4.25
|最低值
|2.47(2.47)
|2.58
|3.58
|平均值
|2.64(2.65)
|3.6
|4.01
|中位數
|2.61(2.65)
|3.65
|4.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|250.12億
|400.00億
|413.80億
|最低值
|235.00億
|280.80億
|302.55億
|平均值
|240.12億
|331.85億
|374.94億
|中位數
|240.62億
|321.77億
|408.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.16
|0.21
|0.53
|1.14
|2.01
|營業收入
|33.39億
|35.57億
|51.96億
|71.23億
|149.43億
詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大跌5.22%，報37.61美元
- 盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大漲5%，報41.67美元
- 台積電遇阻？鴻海緯創反受惠？內資鎖碼 OTC 飆股曝光！原相、智原…IC設計才是大黑馬？！
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦SMCI-US的目標價調升至40元，幅度約6.67%
上一篇
下一篇