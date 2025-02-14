鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦SMCI-US的目標價調升至40元，幅度約6.67%
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對超微電腦(SMCI-US)提出目標價估值：中位數由37.5元上修至40元，調升幅度6.67%。其中最高估值60元，最低估值15元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予超微電腦評價：積極樂觀4位、保持中立3位、保守悲觀2位。
超微電腦今(14日)收盤價為42.28元。近5日股價上漲6.67%，標普指數上漲0.52%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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