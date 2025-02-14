鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class ACOIN-US的目標價調升至319元，幅度約8.14%
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)提出目標價估值：中位數由295元上修至319元，調升幅度8.14%。其中最高估值475元，最低估值185元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Coinbase Global Inc - Class A評價：積極樂觀11位、保持中立15位、保守悲觀1位。
Coinbase Global Inc - Class A今(14日)收盤價為298.11元。近5日股價上漲8.14%，標普指數上漲0.52%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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