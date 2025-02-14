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鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASIPBR.A-US的目標價調升至17元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)提出目標價估值：中位數由16.5元上修至17元，調升幅度3.03%。其中最高估值19元，最低估值14.5元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予PETROLEO BRASI評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀0位。

PETROLEO BRASI今(14日)收盤價為12.61元。近5日股價下跌3.03%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PBR.A市場預估目標價

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