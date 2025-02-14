search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CyberArk軟體(CYBR-US)EPS預估上修至3.65元，預估目標價為450.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對CyberArk軟體(CYBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.59元上修至3.65元，其中最高估值4.33元，最低估值3.37元，預估目標價為450.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.33(4.33)6.736.57
最低值3.37(3.06)4.35.54
平均值3.71(3.62)4.846.2
中位數3.65(3.59)4.716.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值13.60億16.69億19.45億
最低值12.62億14.02億17.69億
平均值13.15億15.72億18.71億
中位數13.14億15.71億18.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.15-2.12-3.21-1.60-2.12
營業收入4.64億5.03億5.92億7.52億10.01億

詳細資訊請看美股內頁：
CyberArk軟體(CYBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCYBR

相關行情

台股首頁我要存股
CyberArk軟體414.318.78%

延伸閱讀


Empty