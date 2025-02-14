鉅亨速報 - Factset 最新調查：CyberArk軟體(CYBR-US)EPS預估上修至3.65元，預估目標價為450.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對CyberArk軟體(CYBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.59元上修至3.65元，其中最高估值4.33元，最低估值3.37元，預估目標價為450.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.33(4.33)
|6.73
|6.57
|最低值
|3.37(3.06)
|4.3
|5.54
|平均值
|3.71(3.62)
|4.84
|6.2
|中位數
|3.65(3.59)
|4.71
|6.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.60億
|16.69億
|19.45億
|最低值
|12.62億
|14.02億
|17.69億
|平均值
|13.15億
|15.72億
|18.71億
|中位數
|13.14億
|15.71億
|18.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.15
|-2.12
|-3.21
|-1.60
|-2.12
|營業收入
|4.64億
|5.03億
|5.92億
|7.52億
|10.01億
詳細資訊請看美股內頁：
CyberArk軟體(CYBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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