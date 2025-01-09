中美晶、環球晶2024年營收寫第三高 集團子公司締新猷

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-09 18:15

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中美晶 (5483-TW) 與旗下環球晶 (6488-TW) 今 (9) 日同步公告去年營收，公司指出，中美晶與環球晶去年 12 月、第四季營收皆為同期第三高，全年也是歷史第三高。

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中美晶去年 12 月合併營收 67.05 億元，月增 6.7%，年減 19.13%，第四季合併營收 199.66 億元，季減 0.79%，年減 5.57%，2024 年全年合併營收 796.79 億元，年減 2.79%。

環球晶去年 12 月合併營收 54.91 億元，月增 7.29 %，年減 14.65 %，第四季合併營收 163.43 億元，季增 2.98 %，年減 2.51%，2024 年全年合併營收達 626.26 億元，年減 11.36 %。

中美晶多角化布局半導體、汽車元件、特殊氣體、化合物材料與化學材料以及再生能源等多項領域，集團關聯企業宏捷科、朋程、台特化 2024 營收表現亮眼，宏捷科年增 63.62%、朋程年增 34.23%、台特化年增 57.89%，持續在各自領域中持續發揮核心競爭力，成為公司拓展多元事業觸角的重要基石。

關於再生能源領域，政策方面有政府推動的 2050 淨零排放目標，下游終端客戶亦將淨零碳排做為企業永續發展目標，進而要求供應鏈提升再生能源使用比例，為再生能源產業發展增添動能。

中美晶看準綠能市場龐大商機，積極布局再生能源領域，旗下售電子公司續興憑藉集團在產業的長期深耕與優良聲譽，成功打入綠能市場，為滿足綠色供應鏈需求，續興除了太陽光電，也積極投入離岸風電購電媒合，協助企業實現減碳目標。2024 年更透過整合潛力售電業者艾涅爾，進一步擴大綠電市佔率，為客戶提供更完善的綠電解決方案。

展望未來，中美晶將持續發展再生能源事業，並積極拓展多元化的綠色能源產品與服務，為客戶提供完整綠色能源解決方案，搶攻綠能商機，共創淨零未來。

針對半導體市場，環球晶指出，2024 年全球半導體產業主要由先進製程應用帶動成長，儘管面對地緣政治風險、終端市場復甦不均衡等不確定因素，公司 2024 年營運仍季季成長、穩步上升。

展望 2025 年，隨著客戶庫存更進一步去化，環球晶看好，市場復甦態勢可望趨於明朗，預期今年下半年表現將會優於上半年。另一方面，環球晶擴產計畫穩步推進，繼 12 月與美國商務部簽署正式最終協議，將獲得美國《晶片與科學法》最高 4.06 億美元補助，也確定適用美國財政部的先進製造業投資稅收抵免 (Advanced Manufacturing Investment Credit, AMIC)，該補助可抵免美國廠區 GWA 和 MEMC LLC 符合資格支出之稅賦，抵免額度最高可達 25%。

此外，環球晶美國德州 GWA 新廠再傳捷報，於廠房動工之後僅僅兩年，就成功製造出該廠第一根 12 吋先進製程晶棒及首片 12 吋先進拋光矽晶圓，樹立於美國本土生產及在地供應先進半導體晶圓之重要里程碑。

環球晶致力永續成長，2022 年正式加入全球再生能源倡議組織 RE100，丹麥子公司 Topsil 甫於今年 1 月 6 日舉行自建太陽電廠之啟用典禮，此太陽能電廠的供電量將超過 Topsil 廠區 100% 的用電量。