中美晶、環球晶2024年營收寫第三高 集團子公司締新猷
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-09 18:15
中美晶 (5483-TW) 與旗下環球晶 (6488-TW) 今 (9) 日同步公告去年營收，公司指出，中美晶與環球晶去年 12 月、第四季營收皆為同期第三高，全年也是歷史第三高。
此外，中美晶集團關聯企業表現也不俗，朋程 (8255-TW)、台特化 (4772-TW) 全年營收皆創下歷史新高，宏捷科 (8086-TW) 也重回成長軌道，全年營收改寫歷史次高，年增 63.62%。
中美晶去年 12 月合併營收 67.05 億元，月增 6.7%，年減 19.13%，第四季合併營收 199.66 億元，季減 0.79%，年減 5.57%，2024 年全年合併營收 796.79 億元，年減 2.79%。
環球晶去年 12 月合併營收 54.91 億元，月增 7.29 %，年減 14.65 %，第四季合併營收 163.43 億元，季增 2.98 %，年減 2.51%，2024 年全年合併營收達 626.26 億元，年減 11.36 %。
中美晶多角化布局半導體、汽車元件、特殊氣體、化合物材料與化學材料以及再生能源等多項領域，集團關聯企業宏捷科、朋程、台特化 2024 營收表現亮眼，宏捷科年增 63.62%、朋程年增 34.23%、台特化年增 57.89%，持續在各自領域中持續發揮核心競爭力，成為公司拓展多元事業觸角的重要基石。
關於再生能源領域，政策方面有政府推動的 2050 淨零排放目標，下游終端客戶亦將淨零碳排做為企業永續發展目標，進而要求供應鏈提升再生能源使用比例，為再生能源產業發展增添動能。
中美晶看準綠能市場龐大商機，積極布局再生能源領域，旗下售電子公司續興憑藉集團在產業的長期深耕與優良聲譽，成功打入綠能市場，為滿足綠色供應鏈需求，續興除了太陽光電，也積極投入離岸風電購電媒合，協助企業實現減碳目標。2024 年更透過整合潛力售電業者艾涅爾，進一步擴大綠電市佔率，為客戶提供更完善的綠電解決方案。
展望未來，中美晶將持續發展再生能源事業，並積極拓展多元化的綠色能源產品與服務，為客戶提供完整綠色能源解決方案，搶攻綠能商機，共創淨零未來。
針對半導體市場，環球晶指出，2024 年全球半導體產業主要由先進製程應用帶動成長，儘管面對地緣政治風險、終端市場復甦不均衡等不確定因素，公司 2024 年營運仍季季成長、穩步上升。
展望 2025 年，隨著客戶庫存更進一步去化，環球晶看好，市場復甦態勢可望趨於明朗，預期今年下半年表現將會優於上半年。另一方面，環球晶擴產計畫穩步推進，繼 12 月與美國商務部簽署正式最終協議，將獲得美國《晶片與科學法》最高 4.06 億美元補助，也確定適用美國財政部的先進製造業投資稅收抵免 (Advanced Manufacturing Investment Credit, AMIC)，該補助可抵免美國廠區 GWA 和 MEMC LLC 符合資格支出之稅賦，抵免額度最高可達 25%。
此外，環球晶美國德州 GWA 新廠再傳捷報，於廠房動工之後僅僅兩年，就成功製造出該廠第一根 12 吋先進製程晶棒及首片 12 吋先進拋光矽晶圓，樹立於美國本土生產及在地供應先進半導體晶圓之重要里程碑。
環球晶致力永續成長，2022 年正式加入全球再生能源倡議組織 RE100，丹麥子公司 Topsil 甫於今年 1 月 6 日舉行自建太陽電廠之啟用典禮，此太陽能電廠的供電量將超過 Topsil 廠區 100% 的用電量。
該項建設除了可滿足 Topsil 完全綠電自給的需求，剩餘之電力還可回饋至丹麥的能源系統，為提升丹麥再生能源使用比例增添助力。藉此，Topsil 成為全球首座使用自發自用 100% 綠電的半導體長晶工廠，也是環球晶圓集團第一個實現 RE100 承諾的廠區，彰顯了環球晶圓在永續營運的行動力以及與客戶攜手構築綠色半導體生態的決心。
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