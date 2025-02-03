防Temu和Shein等電商平台 川普終結「小額豁免」優惠

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-03 15:20

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美國總統川普近日簽署行政命令，對中國、加拿大和墨西哥進口商品課徵關稅，其中一項關鍵措施是取消長期以來存在的「小額豁免」(de minimis) 條款。這項條款允許價值低於 800 美元的包裹免稅進入美國，而這項規定長期以來被包括 Temu 和 Shein 在內的電商平台廣泛利用。

根據行政命令，來自加拿大和墨西哥的商品將被課徵 25% 的關稅，而來自中國的商品則將被課徵 10% 的關稅，能源資源的關稅則為 10%。這些關稅措施預計將於周二 (4 日) 生效。此舉被視為川普政府對國際電商的強力打擊，旨在終結多年來被電商業者濫用的漏洞。

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小額豁免成電商成長溫床

「小額豁免」條款自 1930 年代以來就存在，但近年來其使用受到更多的審查。

美國海關和邊境保護局的數據顯示，2024 年美國處理了超過 13 億件小額豁免貨運，與 2015 年的 1.39 億件相比大幅增加。此條款使得 Temu、Shein 和阿里巴巴旗下的全球速賣通等低成本電商公司，得以提供大量廉價的服裝、家居用品和電子產品。這些公司利用小額豁免條款，以低廉的價格吸引消費者，並在美國市場快速擴張。

這些電商平台透過大量的數位行銷活動，吸引了大量熱衷於尋找優惠的消費者。Temu 在 2024 年連續第二年成為美國蘋果應用商店下載次數最多的免費應用程式，而 Shein 則排名第 12 位。

Temu 否認其成長依賴於小額豁免，而 Shein 則表示進口合規是其首要任務。Shein 的執行主席 Donald Tang 也表示支持改革小額豁免，認為需要進行「徹底改造」。

影響與衝擊

川普政府的這項舉動預期將對依賴小額豁免的電商平台產生重大影響。雖然 Temu 和 Shein 等公司早已預料到這項政策的變化，並開始多元化其物流鏈，但關稅的實施預計仍將對其業務造成負面影響。

據估計，Temu 在美國的業務占其總收入的比例不高，但新關稅仍將對其未來的成長造成影響。

據報導，亞馬遜也依賴小額豁免條款來規避 Haul 上銷售商品的關稅。

未來走向