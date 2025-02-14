〈台股盤後〉台積電消風跌246點 靠線纜、鋼鐵噴高守月線 周線翻黑跌325點

美國總統川普宣布課徵對等關稅，將在 4 月 1 日前完成調查，並再度點名台灣搶走美國的晶片生意，台股今 (14) 日受利空消息衝擊，開低走低、終場下挫 246.8 點，收在 23152.61 點，摜破十日線、回測月線支撐，成交量 3983 億元，較昨日略為放大，周線則收黑、中止連三紅，全周下跌 325.66 點。

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美國總統川普調停下，俄烏停戰有望，具戰後商機題材相關股連續 2 天上漲，線纜股在國際銅價今天彈升逾 11% 帶動下，類股大漲 5.29%；鋼鐵類股續漲 3.3%，龍頭股中鋼 (2001-TW) 繼昨日盤中罕見觸及漲停後，今天再漲 6.16% 作收，成交量爆出 25.25 萬張，居台股成交量排名第一。