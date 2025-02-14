〈台股盤後〉台積電消風跌246點 靠線纜、鋼鐵噴高守月線 周線翻黑跌325點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-14 14:13
美國總統川普宣布課徵對等關稅，將在 4 月 1 日前完成調查，並再度點名台灣搶走美國的晶片生意，台股今 (14) 日受利空消息衝擊，開低走低、終場下挫 246.8 點，收在 23152.61 點，摜破十日線、回測月線支撐，成交量 3983 億元，較昨日略為放大，周線則收黑、中止連三紅，全周下跌 325.66 點。
權值股今日普遍下跌，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 重挫近 3%，摜破季線，收在最低點 1060 元，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 也雙雙下跌 1%，其他權值股如台達電 (2308-TW)、長榮 (2603-TW) 等都在盤下游走，壓抑大盤走勢，僅日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 因昨日法說釋出樂觀展望，強漲超過 2%。
美國總統川普調停下，俄烏停戰有望，具戰後商機題材相關股連續 2 天上漲，線纜股在國際銅價今天彈升逾 11% 帶動下，類股大漲 5.29%；鋼鐵類股續漲 3.3%，龍頭股中鋼 (2001-TW) 繼昨日盤中罕見觸及漲停後，今天再漲 6.16% 作收，成交量爆出 25.25 萬張，居台股成交量排名第一。
矽光子族群今日再成盤面焦點，穎崴 (6515-TW) 強漲近 8%，旺矽 (6223-TW) 也勁揚 3%，波若威 (3163-TW)、IET-KY(4971-TW) 都在盤上表態，不過，先前漲多的光環 (3234-TW)、上詮 (3363-TW)、聯鈞 (3450-TW) 等都有 3% 以上的跌幅，族群走勢分歧。
另外，隨著摺疊機再獲市場關注，新日興 (3376-TW) 亮燈漲停，收在 283 元，創下近 18 年來新高，富士達 (6805-TW) 同獲買盤青睞，強漲超過半根，向上靠攏年線。
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