外資連三買買超縮至10億元 趁傳產股大漲出脫台積電逾1萬張
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-13 17:47
台積電今 (13) 日熄火，不過其他電子權值股群起走揚，加上鋼鐵、塑化類股反彈，終場漲 109.66 點，以 23399.41 點作收，成交量 3774.93 億元。外資買超 10.78 億元，連三買，不過外資今天反手調節台積電，減碼台積電逾 1 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，三大法人同站買方，外資買超 10.78 億元，連三買，自營商買超 54.53 億元，投信也回心轉意，買超 8.44 億元，三大法人合計買超 73.74 億元。
外資今天青睞多檔高股息 ETF，買超 00929 復華台灣科技優息最多，達 4.6 萬張，也加碼 00919 群益台灣精選高息 2 萬張，00940 元大台灣價值高息 2 萬張，以及 00878 國泰永續高股息 6949 張。
外資買超個股方面，買超群創 3.1 萬張，聯電 2.8 萬張，凱基金 2.2 萬張，中鋼 1.9 萬張，新光金 1.7 萬張，玉山金 1.2 萬張，力積電 1 萬張，陽明 9625 張，光寶科 6838 張，泰金寶 - DR 6786 張。
外資今天賣超台積電最多，減碼 1 萬張，也同步減碼達邁 6565 張，台新金 5554 張，嘉聯益 5195 張，神達 4555 張，台塑 4481 張，建漢 2918 張，中信金 2890 張，富邦金 2774 張，元大金 2701 張。
投信買超部分，今天買超緯創 6858 張，中信金 2636 張，中鋼 2221 張，裕民 2123 張，玉山金 1543 張，精誠 1298 張，旺宏 1241 張，華南金 1192 張，台新金 1094 張，上海商銀 1084 張。
投信今天賣超永豐金 3531 張，華通 2413 張，廣達 2259 張，其他如長榮航、國產、景碩、遠百、大聯大、中鼎以及聯電都為投信減碼對象。
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