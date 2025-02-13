外資連三買買超縮至10億元 趁傳產股大漲出脫台積電逾1萬張

台積電今 (13) 日熄火，不過其他電子權值股群起走揚，加上鋼鐵、塑化類股反彈，終場漲 109.66 點，以 23399.41 點作收，成交量 3774.93 億元。外資買超 10.78 億元，連三買，不過外資今天反手調節台積電，減碼台積電逾 1 萬張。