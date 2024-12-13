台化擬發120億元公司債 因應營運轉型及償債需求
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-13 18:37
台化 (1326-W) 今 (13) 日宣布將發行 114 年度國內無擔保普通公司債，發行總額上限為新台幣 120 億元，計畫用於轉投資、新建擴建及汰換設備、償還債務或充實營運資金。
此外，台塑四寶之一，台塑化 (6505-TW)12 日公告，董事會決議發行 114 年度無擔保公司債，總金額不超過新台幣 100 億元，發行期間得視市場狀況發行不同年期的債券。
台塑四寶近期業績承壓，股價近期持續走弱，台化今日收 30.45 元，跌逾 2%，面臨三字頭保衛戰；其餘三寶也不樂觀，南亞收 33.6 元、跌逾 3%，台塑收 38 元、跌逾 2%，台塑化收 37.3 元、跌近 2%。
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