台化擬發120億元公司債 因應營運轉型及償債需求

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-13 18:37

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台化 (1326-W) 今 (13) 日宣布將發行 114 年度國內無擔保普通公司債，發行總額上限為新台幣 120 億元，計畫用於轉投資、新建擴建及汰換設備、償還債務或充實營運資金。

此外，台塑四寶之一，台塑化 (6505-TW)12 日公告，董事會決議發行 114 年度無擔保公司債，總金額不超過新台幣 100 億元，發行期間得視市場狀況發行不同年期的債券。

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