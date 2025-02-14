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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MOLSN COORS BR(TAP.A-US)EPS預估上修至6.29元，預估目標價為64.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對MOLSN COORS BR(TAP.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.99元上修至6.29元，其中最高估值6.4元，最低估值5.67元，預估目標價為64.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.4(6.29)6.97.516.94
最低值5.67(5.67)5.686.56.94
平均值6.16(5.97)6.486.936.94
中位數6.29(5.99)6.596.86.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值118.12億119.07億119.90億115.53億
最低值114.46億114.25億115.23億115.53億
平均值115.99億116.44億118.33億115.53億
中位數115.85億116.55億118.63億115.53億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-4.384.63-0.814.39
營業收入96.54億102.80億107.01億117.02億

詳細資訊請看美股內頁：
MOLSN COORS BR(TAP.A-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTAP.A

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