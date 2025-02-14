search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SharkNinja Inc.SN-US的目標價調升至127元，幅度約3.89%

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 04:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對SharkNinja Inc.(SN-US)提出目標價估值：中位數由122.25元上修至127元，調升幅度3.89%。其中最高估值150元，最低估值117.37元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予SharkNinja Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。

SharkNinja Inc.今(14日)收盤價為111.73元。近5日股價下跌3.89%，標普指數下跌0.16%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股SN市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
SharkNinja Inc.114.193.20%

延伸閱讀


Empty