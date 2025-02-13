鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司(EQIX-US)EPS預估上修至13.4元，預估目標價為1,031.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 22:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Equinix公司(EQIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.04元上修至13.4元，其中最高估值14.45元，最低估值10.28元，預估目標價為1,031.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.45(16.51)
|17.85
|21.46
|24.71
|最低值
|10.28(10.26)
|9.89
|9.33
|9.55
|平均值
|13.11(12.94)
|14.9
|16.36
|17.54
|中位數
|13.4(13.04)
|14.96
|16.61
|17.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|95.78億
|105.30億
|115.16億
|124.56億
|最低值
|90.35億
|96.12億
|102.33億
|111.47億
|平均值
|92.39億
|100.07億
|108.53億
|118.75億
|中位數
|91.22億
|99.46億
|107.08億
|120.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.18
|5.53
|7.67
|10.31
|營業收入
|60.01億
|66.38億
|72.65億
|81.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinix公司(EQIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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