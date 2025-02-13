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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司(EQIX-US)EPS預估上修至13.4元，預估目標價為1,031.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 22:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Equinix公司(EQIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.04元上修至13.4元，其中最高估值14.45元，最低估值10.28元，預估目標價為1,031.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.45(16.51)17.8521.4624.71
最低值10.28(10.26)9.899.339.55
平均值13.11(12.94)14.916.3617.54
中位數13.4(13.04)14.9616.6117.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值95.78億105.30億115.16億124.56億
最低值90.35億96.12億102.33億111.47億
平均值92.39億100.07億108.53億118.75億
中位數91.22億99.46億107.08億120.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.185.537.6710.31
營業收入60.01億66.38億72.65億81.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinix公司(EQIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQIX

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