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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司EQIX-US的目標價調升至1020元，幅度約3.55%

鉅亨網新聞中心 2024-12-11 04:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Equinix公司(EQIX-US)提出目標價估值：中位數由985元上修至1020元，調升幅度3.55%。其中最高估值1100元，最低估值822元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予Equinix公司評價：積極樂觀23位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Equinix公司今(11日)收盤價為961.22元。近5日股價上漲3.55%，標普指數上漲0.09%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EQIX市場預估目標價

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