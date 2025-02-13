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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡夫亨氏KHC-US的目標價調降至31元，幅度約6.06%

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對卡夫亨氏(KHC-US)提出目標價估值：中位數由33元下修至31元，調降幅度6.06%。其中最高估值39元，最低估值26元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予卡夫亨氏評價：積極樂觀5位、保持中立16位、保守悲觀1位。

卡夫亨氏今(13日)收盤價為28.62元。近5日股價上漲6.06%，標普指數下跌0.16%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股KHC市場預估目標價

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卡夫亨氏28.62-3.25%

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