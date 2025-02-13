鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投資控股(ASX-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為8.81元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:17
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對日月光投資控股(ASX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.64元，其中最高估值0.86元，最低估值0.52元，預估目標價為8.81元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|0.86(0.86)
|1.11
|最低值
|0.52(0.52)
|0.81
|平均值
|0.65(0.66)
|0.95
|中位數
|0.64(0.65)
|0.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|218.46億
|258.06億
|最低值
|198.77億
|224.97億
|平均值
|207.53億
|242.21億
|中位數
|207.67億
|245.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.44
|1.06
|0.97
|0.47
|營業收入
|161.99億
|204.07億
|225.03億
|186.68億
詳細資訊請看美股內頁：
日月光投資控股(ASX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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