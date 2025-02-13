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鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投資控股(ASX-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為8.81元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:17


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對日月光投資控股(ASX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.64元，其中最高估值0.86元，最低估值0.52元，預估目標價為8.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值0.86(0.86)1.11
最低值0.52(0.52)0.81
平均值0.65(0.66)0.95
中位數0.64(0.65)0.96

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值218.46億258.06億
最低值198.77億224.97億
平均值207.53億242.21億
中位數207.67億245.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.441.060.970.47
營業收入161.99億204.07億225.03億186.68億

詳細資訊請看美股內頁：
日月光投資控股(ASX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASX

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