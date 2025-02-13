鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:17
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.93元上修至1.11元，其中最高估值1.45元，最低估值0.41元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.45(1.54)
|3.39
|4.3
|5.16
|最低值
|0.41(0.36)
|0.88
|2.31
|3.9
|平均值
|1.05(0.91)
|2.15
|3.37
|4.45
|中位數
|1.11(0.93)
|2.07
|3.38
|4.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.08億
|26.84億
|33.73億
|40.86億
|最低值
|16.71億
|20.64億
|27.48億
|34.61億
|平均值
|17.92億
|23.29億
|29.98億
|37.60億
|中位數
|17.91億
|23.06億
|29.78億
|37.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.36
|-0.78
|-0.97
|-0.56
|營業收入
|2.29億
|4.85億
|6.67億
|8.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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