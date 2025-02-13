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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:17


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.93元上修至1.11元，其中最高估值1.45元，最低估值0.41元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.45(1.54)3.394.35.16
最低值0.41(0.36)0.882.313.9
平均值1.05(0.91)2.153.374.45
中位數1.11(0.93)2.073.384.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.08億26.84億33.73億40.86億
最低值16.71億20.64億27.48億34.61億
平均值17.92億23.29億29.98億37.60億
中位數17.91億23.06億29.78億37.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.36-0.78-0.97-0.56
營業收入2.29億4.85億6.67億8.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRDDT

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