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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至-7.53元，預估目標價為184.15元

鉅亨網新聞中心 2024-11-16 00:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2024年EPS預估：中位數由-7.66元上修至-7.53元，其中最高估值-6.92元，最低估值-8.25元，預估目標價為184.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-6.92(-4.34)1.5914.2624.93
最低值-8.25(-8.44)-7.03-3.053.47
平均值-7.53(-7.28)-3.482.129.23
中位數-7.53(-7.66)-3.811.835.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.19億7.64億16.89億26.23億
最低值2.66億4.48億7.36億12.16億
平均值2.98億5.63億10.45億17.67億
中位數2.80億5.33億9.87億15.91億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-5.25-9.44-8.27-10.93-9.24
營業收入1,497萬793萬919萬5,378萬2.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASND

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