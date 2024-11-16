鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至-7.53元，預估目標價為184.15元
鉅亨網新聞中心 2024-11-16 00:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2024年EPS預估：中位數由-7.66元上修至-7.53元，其中最高估值-6.92元，最低估值-8.25元，預估目標價為184.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-6.92(-4.34)
|1.59
|14.26
|24.93
|最低值
|-8.25(-8.44)
|-7.03
|-3.05
|3.47
|平均值
|-7.53(-7.28)
|-3.48
|2.12
|9.23
|中位數
|-7.53(-7.66)
|-3.81
|1.83
|5.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.19億
|7.64億
|16.89億
|26.23億
|最低值
|2.66億
|4.48億
|7.36億
|12.16億
|平均值
|2.98億
|5.63億
|10.45億
|17.67億
|中位數
|2.80億
|5.33億
|9.87億
|15.91億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-5.25
|-9.44
|-8.27
|-10.93
|-9.24
|營業收入
|1,497萬
|793萬
|919萬
|5,378萬
|2.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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