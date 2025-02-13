鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.(PEGA-US)EPS預估下修至3.16元，預估目標價為115.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Pegasystems Inc.(PEGA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.25元下修至3.16元，其中最高估值3.54元，最低估值3.09元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.54(3.54)
|4.35
|4.05
|最低值
|3.09(2.95)
|3.4
|3.76
|平均值
|3.22(3.22)
|3.67
|3.91
|中位數
|3.16(3.25)
|3.52
|3.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.21億
|17.26億
|18.81億
|最低值
|15.46億
|16.42億
|18.80億
|平均值
|15.84億
|17.02億
|18.81億
|中位數
|15.83億
|17.20億
|18.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.76
|-0.77
|-4.22
|0.73
|營業收入
|10.18億
|12.12億
|13.18億
|14.33億
詳細資訊請看美股內頁：
Pegasystems Inc.(PEGA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 輝達領軍 AI革命將造就2025年十大贏家 軟體公司終於加入
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.PEGA-US的目標價調升至103元，幅度約3%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.PEGA-US的目標價調升至106.5元，幅度約3.4%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.PEGA-US的目標價調升至112.5元，幅度約5.63%
上一篇
下一篇