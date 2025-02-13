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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.(PEGA-US)EPS預估下修至3.16元，預估目標價為115.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Pegasystems Inc.(PEGA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.25元下修至3.16元，其中最高估值3.54元，最低估值3.09元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.54(3.54)4.354.05
最低值3.09(2.95)3.43.76
平均值3.22(3.22)3.673.91
中位數3.16(3.25)3.523.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值16.21億17.26億18.81億
最低值15.46億16.42億18.80億
平均值15.84億17.02億18.81億
中位數15.83億17.20億18.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.76-0.77-4.220.73
營業收入10.18億12.12億13.18億14.33億

詳細資訊請看美股內頁：
Pegasystems Inc.(PEGA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPEGA

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