鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合利華UL-US的目標價調降至62.46元，幅度約3.41%
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對聯合利華(UL-US)提出目標價估值：中位數由64.66元下修至62.46元，調降幅度3.41%。其中最高估值71.22元，最低估值49.47元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予聯合利華評價：積極樂觀13位、保持中立5位、保守悲觀3位。
聯合利華今(13日)收盤價為59.14元。近5日股價上漲3.41%，標普指數下跌0.16%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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