〈旺宏法說〉去年每股虧損1.73元 今年優先去化庫存拚轉盈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-13 19:20

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NOR Flash 大廠旺宏 (2337-TW) 今 (13) 日舉行法說會，並公布去年第四季財報，單季虧損擴大、每股虧損 0.84 元，全年累計每股虧損 1.73 元，總經理盧志遠表示，公司今年的首要任務就是去化庫存，以存貨來看，NOR Flash 佔比達 6 成、ROM 為 1 成，同時也決定將今年資本支出降至零，力拚營運轉虧為盈。

旺宏去年第四季營收 59.13 億元，季減 24%，年增 2%，毛利率 13.1%，季減 15.8 個百分點，年減 6 個百分點，營益率 - 29.6%，稅後虧損 15.51 億元，虧損較前季與前年同期擴大，每股稅後虧損 0.84 元，下探九年來單季低點。

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盧志遠坦言，去年是旺宏不好的一年，主要受大環境不佳，如車用電子需求疲弱、主力客戶產品週期進入第七年以及線上遊戲興盛，導致整體銷售下滑，公司也提列不少存貨跌價損失。

因此，盧志遠說，旺宏去年資本支出 27 億元，為力求今年力拚轉盈，旺宏決定將 2025 年的資本支出降至零，先優先消化目前帳上 134 億元的庫存，希望能將去年認列的 50 億元存貨跌價損失，能在今年回沖。

面對市場關注中國同業擴張 NOR Flash，盧志遠回應，由於中國業者接受當地政策補貼，有助降低成本，因此旺宏多年前就透過強化公司優勢，如品質、可靠性等，並專注在汽車、工控、航太和醫療等領域，雖市場和 3C 相比小很多，但足以滿足公司產能需求。