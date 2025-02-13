〈焦點股〉英業達在美、中客戶左右逢源 AI伺服器需求旺 帶量大漲

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-13 11:40

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英業達 (2356-TW)AI 伺服器展望正向，包括美系與中系的大型雲端業者 (CSP) 對 AI 伺服器需求增加，加上 1 月營收達 458.42 億元，寫下歷史同期新高，激勵英業達今 (13) 日股價帶量衝高，漲逾半根停板。

英業達早盤以 47.05 元開高走高，盤中最高漲至 49.75 元，大漲逾半根停板，截至 11 點 5 分，股價暫報 48.6 元，漲幅 4.63%，站回月線，成交爆量超過 3.3 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人本周買超 952 張。

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英業達說明筆電展望，筆電受到客戶提前拉貨及傳統淡季影響，預期第一季筆電出貨將季對季下修雙位數百分比，不過預期下半年在 AI PC 導入 x86 架構的帶動下，全年出貨有望年增高個位數百分比。

AI 伺服器業務持續暢旺，包括美系與中系雲端業者皆有所表現，且打入中國雲端巨頭，包括百度、阿里巴巴字節跳動以及騰訊，隨著 AI 應用逐步往推論市場發展並擴大普及，預期全年 AI 伺服器將成長雙位數。

另外，英業達也提到，出貨最大宗為 L6(主機板組裝)，主要從台灣出貨，因此目前受川普關稅政策影響不大。至於 L10(伺服器與組裝測試) 主要從墨西哥出貨，則可能先從未被課稅地區出貨，如泰國、捷克及台灣。