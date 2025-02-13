馬斯克首次公開為DOGE辯護 抱怨自己像每天接受「肛腸科檢查」

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-13 08:03

‌



在關閉美國國際開發署（USAID）、削減數十億聯邦支出等一系列舉措後，全球首富馬斯克周二（11 日）與美國總統川普一起出現在白宮橢圓形辦公室，首次公開露面為他改革和削減聯邦政府的努力辯護。

據美國《CNN》、《NPR》等媒體報導，馬斯克當天身穿黑色長外套，頭戴一頂黑色「讓美國再次偉大起來」的帽子，帶著他 4 歲的兒子 X Æ A-Xii，一起站在川普身邊，進行約 30 分鐘記者會。

‌



馬斯克和 DOGE 的一舉一動，近期都受到了外界嚴密審查，他不滿地將之比作「每日肛腸科檢查」。

他將聯邦工作人員描述為「未經選舉、違憲的第四個政府分支」，稱他們甚至「比任何選舉產生的代表都擁有更大權力」，其中一些人通過欺詐成為了百萬富翁。

「我認為現實是，他們以納稅人為代價，變得更富有。」馬斯克說，他和川普幾乎每天都在談論應該採取什麼行動，以及在龐大的聯邦政府中，應該將注意力集中在哪些地方。

川普上任三周多以來，馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE）工作人員，已被安插在幾個聯邦機關中，審查政府系統是否存在過度支出。

DOGE 在周一表示，從教育部削減了 9 億多美元，終止了 89 份合約，以及與多元化、公平和包容性培訓相關的 29 筆贈款。

川普說，DOGE 已經發現了「數十億美元的浪費、欺詐和濫用」，並說最終數字可能「接近 1 兆美元」。

川普周二還簽署了一道行政命令，賦予 DOGE 更多權力。該行政命令為 DOGE 縮減聯邦勞動力提供了新細節，給出了 4 比 1 的比例，即每產生 4 名離職員工，每個聯邦機關才能僱不超過 1 名新員工。