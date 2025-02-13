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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬豪國際(MAR-US)EPS預估下修至10.23元，預估目標價為295.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 02:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對萬豪國際(MAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.42元下修至10.23元，其中最高估值11.49元，最低估值10元，預估目標價為295.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.49(11.49)12.9914.6317.11
最低值10(9.58)10.9812.4517.11
平均值10.44(10.43)11.6713.2717.11
中位數10.23(10.42)11.613.0617.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值273.96億296.53億306.46億300.02億
最低值258.83億268.33億285.51億300.02億
平均值265.77億282.07億296.45億300.02億
中位數265.09億282.14億301.19億300.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.823.347.2410.188.33
營業收入105.71億138.57億207.73億237.13億251.00億

詳細資訊請看美股內頁：
萬豪國際(MAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMAR

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