鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬豪國際(MAR-US)EPS預估下修至10.23元，預估目標價為295.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 02:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對萬豪國際(MAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.42元下修至10.23元，其中最高估值11.49元，最低估值10元，預估目標價為295.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.49(11.49)
|12.99
|14.63
|17.11
|最低值
|10(9.58)
|10.98
|12.45
|17.11
|平均值
|10.44(10.43)
|11.67
|13.27
|17.11
|中位數
|10.23(10.42)
|11.6
|13.06
|17.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|273.96億
|296.53億
|306.46億
|300.02億
|最低值
|258.83億
|268.33億
|285.51億
|300.02億
|平均值
|265.77億
|282.07億
|296.45億
|300.02億
|中位數
|265.09億
|282.14億
|301.19億
|300.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.82
|3.34
|7.24
|10.18
|8.33
|營業收入
|105.71億
|138.57億
|207.73億
|237.13億
|251.00億
詳細資訊請看美股內頁：
萬豪國際(MAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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