鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團Z-US的目標價調升至90元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Zillow集團(Z-US)提出目標價估值：中位數由87元上修至90元，調升幅度3.45%。其中最高估值110元，最低估值64元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予Zillow集團評價：積極樂觀15位、保持中立13位、保守悲觀1位。
Zillow集團今(13日)收盤價為78.21元。近5日股價上漲3.45%，標普指數下跌0.16%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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