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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司DASH-US的目標價調升至211元，幅度約5.5%

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 00:15


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)提出目標價估值：中位數由200元上修至211元，調升幅度5.5%。其中最高估值240元，最低估值155元。

綜合評級 - 共有39位分析師給予DoorDash公司評價：積極樂觀24位、保持中立15位、保守悲觀0位。

DoorDash公司今(13日)收盤價為199.365元。近5日股價下跌5.5%，標普指數上漲0.51%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DASH市場預估目標價

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