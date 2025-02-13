search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估上修至2.04元，預估目標價為38.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 00:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.95元上修至2.04元，其中最高估值2.61元，最低估值1.68元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.61(2.61)3.124.466.89
最低值1.68(1.45)1.761.311.67
平均值2.02(1.95)2.42.943.66
中位數2.04(1.95)2.442.863.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值24.41億27.91億33.22億43.38億
最低值21.42億21.60億22.32億22.88億
平均值22.52億24.69億27.77億31.05億
中位數22.32億24.62億27.80億30.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.350.720.560.65
營業收入9.88億14.35億16.11億18.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Exelixis公司(EXEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXEL

相關行情

台股首頁我要存股
Exelixis公司33.451.95%

延伸閱讀


Empty