鉅亨速報 - Factset 最新調查：Exelixis公司(EXEL-US)EPS預估上修至2.04元，預估目標價為38.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 00:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Exelixis公司(EXEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.95元上修至2.04元，其中最高估值2.61元，最低估值1.68元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.61(2.61)
|3.12
|4.46
|6.89
|最低值
|1.68(1.45)
|1.76
|1.31
|1.67
|平均值
|2.02(1.95)
|2.4
|2.94
|3.66
|中位數
|2.04(1.95)
|2.44
|2.86
|3.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.41億
|27.91億
|33.22億
|43.38億
|最低值
|21.42億
|21.60億
|22.32億
|22.88億
|平均值
|22.52億
|24.69億
|27.77億
|31.05億
|中位數
|22.32億
|24.62億
|27.80億
|30.22億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.35
|0.72
|0.56
|0.65
|營業收入
|9.88億
|14.35億
|16.11億
|18.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Exelixis公司(EXEL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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