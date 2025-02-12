鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估上修至2.09元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2元上修至2.09元，其中最高估值3.41元，最低估值1.11元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.41(3.41)
|5.83
|6.3
|8.11
|最低值
|1.11(1.11)
|1.92
|4.64
|5.98
|平均值
|2.14(2.04)
|3.68
|5.16
|6.78
|中位數
|2.09(2)
|3.47
|4.86
|6.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|132.89億
|159.78億
|180.34億
|205.92億
|最低值
|123.45億
|145.12億
|162.20億
|180.05億
|平均值
|127.99億
|150.75億
|170.28億
|193.62億
|中位數
|128.29億
|150.02億
|169.28億
|194.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.45
|-1.39
|-3.68
|-1.42
|營業收入
|28.86億
|48.88億
|65.83億
|86.35億
詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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