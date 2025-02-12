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鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估上修至2.09元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2025年EPS預估：中位數由2元上修至2.09元，其中最高估值3.41元，最低估值1.11元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.41(3.41)5.836.38.11
最低值1.11(1.11)1.924.645.98
平均值2.14(2.04)3.685.166.78
中位數2.09(2)3.474.866.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值132.89億159.78億180.34億205.92億
最低值123.45億145.12億162.20億180.05億
平均值127.99億150.75億170.28億193.62億
中位數128.29億150.02億169.28億194.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-1.45-1.39-3.68-1.42
營業收入28.86億48.88億65.83億86.35億

詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDASH

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