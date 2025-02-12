鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司DASH-US的目標價調升至200元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 06:15
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)提出目標價估值：中位數由192元上修至200元，調升幅度4.17%。其中最高估值235元，最低估值150元。
綜合評級 - 共有47位分析師給予DoorDash公司評價：積極樂觀30位、保持中立17位、保守悲觀0位。
DoorDash公司今(12日)收盤價為193.09元。近5日股價下跌4.17%，標普指數上漲0.51%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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