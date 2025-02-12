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鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大漲1.17%，報191.95元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 23:30


截至台北時間12日23:30，英鎊/日元上漲2.22點漲幅達1.17%，暫報191.95點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.41%
  • 近 1 週：-1.49%
  • 近 3 月：-4.07%
  • 近 6 月：+1.43%
  • 今年以來：-3.37%

英鎊/日元近90天正相關的前3貨幣對


英鎊/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.42，本日上漲0.08%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.41，本日上漲0.52%
  • 美元/人民幣相關性-0.35，本日上漲0.03%

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