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鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/日元(AUDJPY) 大漲1.08%，報97.01元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 00:40


截至台北時間13日00:40，澳元/日元上漲1.04點漲幅達1.08%，暫報97.01點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.96%
  • 近 1 週：-0.55%
  • 近 3 月：-4.99%
  • 近 6 月：-0.39%
  • 今年以來：-1.16%

澳元/日元近90天正相關的前3貨幣對


澳元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.46，本日上漲0.26%
  • 美元/加幣相關性-0.44，本日上漲0.13%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.39，本日上漲0.44%

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