外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大漲1.18%，報159.83元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 23:00
截至台北時間12日23:00，歐元/日元上漲1.86點漲幅達1.18%，暫報159.83點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.21%
- 近 1 週：-1.36%
- 近 3 月：-3.53%
- 近 6 月：-1.29%
- 今年以來：-2.75%
歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.48，本日上漲0.55%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.44，本日上漲0%
- 美元/離岸人民幣相關性-0.36，本日上漲0.13%
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