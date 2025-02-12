search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大漲1.18%，報159.83元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 23:00


截至台北時間12日23:00，歐元/日元上漲1.86點漲幅達1.18%，暫報159.83點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.21%
  • 近 1 週：-1.36%
  • 近 3 月：-3.53%
  • 近 6 月：-1.29%
  • 今年以來：-2.75%

歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對


歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.48，本日上漲0.55%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.44，本日上漲0%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.36，本日上漲0.13%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/日元160.381.53%
日元/美元0.006475-1.52%
英鎊/美元1.2438-0.04%
澳元/美元0.6284-0.16%
人民幣/美元0.1368030.00%

延伸閱讀


Empty