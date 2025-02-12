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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.53%，報34.22元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 21:42


截至台北時間12日21:42，美元/泰銖上漲0.18點漲幅達0.53%，暫報34.22點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.65%
  • 近 1 週：+1.19%
  • 近 3 月：-1.28%
  • 近 6 月：-3.30%
  • 今年以來：-0.73%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.63，本日上漲0.36%
  • 美元/挪威克朗相關性0.61，本日上漲0.97%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.60，本日上漲0.17%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.54，本日上漲0.8%
  • 澳元/美元相關性-0.50，本日上漲0.81%
  • 英鎊/美元相關性-0.49，本日上漲0.47%

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美元/泰銖33.97-0.21%
人民幣/美元0.1368030.00%
紐元/美元0.5642-0.21%
澳元/美元0.6284-0.16%
英鎊/美元1.2438-0.04%

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