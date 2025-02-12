外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.53%，報34.22元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 21:42
截至台北時間12日21:42，美元/泰銖上漲0.18點漲幅達0.53%，暫報34.22點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.65%
- 近 1 週：+1.19%
- 近 3 月：-1.28%
- 近 6 月：-3.30%
- 今年以來：-0.73%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.63，本日上漲0.36%
- 美元/挪威克朗相關性0.61，本日上漲0.97%
- 美元/離岸人民幣相關性0.60，本日上漲0.17%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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