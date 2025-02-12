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鉅亨速報 - Factset 最新調查：葛蘭素史克公司(GSK-US)EPS預估上修至4.19元，預估目標價為38.40元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對葛蘭素史克公司(GSK-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.12元上修至4.19元，其中最高估值4.42元，最低估值3.79元，預估目標價為38.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.42(4.42)5.165.916.33
最低值3.79(3.51)4.24.654.7
平均值4.14(4.1)4.634.965.09
中位數4.19(4.12)4.64.874.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值418.07億454.49億491.46億521.43億
最低值393.94億407.13億415.70億416.55億
平均值405.96億427.70億442.52億448.51億
中位數406.09億427.49億438.43億438.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.703.019.153.021.62
營業收入437.27億469.17億361.21億376.99億400.93億

詳細資訊請看美股內頁：
葛蘭素史克公司(GSK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGSK

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