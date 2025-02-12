鉅亨速報 - Factset 最新調查：葛蘭素史克公司(GSK-US)EPS預估上修至4.19元，預估目標價為38.40元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對葛蘭素史克公司(GSK-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.12元上修至4.19元，其中最高估值4.42元，最低估值3.79元，預估目標價為38.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.42(4.42)
|5.16
|5.91
|6.33
|最低值
|3.79(3.51)
|4.2
|4.65
|4.7
|平均值
|4.14(4.1)
|4.63
|4.96
|5.09
|中位數
|4.19(4.12)
|4.6
|4.87
|4.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|418.07億
|454.49億
|491.46億
|521.43億
|最低值
|393.94億
|407.13億
|415.70億
|416.55億
|平均值
|405.96億
|427.70億
|442.52億
|448.51億
|中位數
|406.09億
|427.49億
|438.43億
|438.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.70
|3.01
|9.15
|3.02
|1.62
|營業收入
|437.27億
|469.17億
|361.21億
|376.99億
|400.93億
詳細資訊請看美股內頁：
葛蘭素史克公司(GSK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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